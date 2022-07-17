Москва, , 13:25 — REGNUM На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — отмечается в сообщении.

Также ВКС России уничтожили в городе Чугуев Харьковской области до 200 военнослужащих ВСУ, а также более десяти единиц бронетанковой техники.

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