Москва, 17 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. ВКС России уничтожили в городе Чугуев Харьковской области до 200 военнослужащих ВСУ, а также более десяти единиц бронетанковой техники. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

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«В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуев Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства.