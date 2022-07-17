Доха, 17 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Бельгийский защитник футбольного клуба «Айль-Духайль» из Дохи Тоби Алдервейрелд перешёл в состав команды «Антверпен». Об этом 17 июля сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

(сс) Кирилл Венедиктов soccer.ru Тоби Алдервейрелд

Уточняется, что 33-летний футболист и команда из Антверпена подписали контракт до конца сезона 2024/25, игрок будет выступать за новый клуб под номером 23.

Отметим, за время своей игровой карьеры Тоби Алдервейрелд выступал за такие команды, как «Саутгемптон», «Атлетико», «Аякс» и «Тоттенхэм».