Москва, 17 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что он никогда не предлагал территориальные уступки Киева в качестве средства достижения мира на Украине, говорят о том, что страны Запада намерены продолжать поддерживать только военное решение этого конфликта. Об этом 17 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Пушков

«Генри Киссинджер дал задний ход. Это показательно — и опасно, поскольку говорит о том, что коллективный Запад твердо намерен и впредь поддерживать военное, а не дипломатическо-политическое решение конфликта на Украине», — отметил в своём сообщении он.

Также Пушков напомнил, что в интервью немецкому журналу «Шпигель» Киссинджер заявил, что он не говорил о территориальных уступках со стороны Украины ради достижения мира, хотя на форуме в Давосе ставил этот вопрос именно так и этим вызвал целый шквал нападок на себя на Западе от сторонников якобы «победы» киевского режима.

При этом российский сенатор отметил, что также тогда экс-госсекретарь США заявлял о том, что такого рода воинственный подход может обернуться войной между Россией и США, которая может стать ядерной, а главной ответственностью мировых лидеров является именно её недопущение.

«Но перед напором пустоголовых и безответственных СМИ, которые, похоже, из-за Крыма и Херсона все готовы поставить на карту, Киссинджер сдался. И теперь опровергает сам себя и призывает к status quo ante, то есть возвращению к положению до 24 февраля с. г., но это невыполнимая формула, риторический мираж, поскольку такое статус кво давно отброшено самим ходом событий. Так затих последний относительно разумный голос в правящей евроатлантической элите», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал публикацию британского журнала The Week об отставке премьер-министра страны Бориса Джонсона, в которой говорится, что это произошло «после трех лет лжи, скандалов и лицемерия».