Донецк, , 13:12 — REGNUM ВСУ продолжают обстрел Донецка из «Градов». Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град»