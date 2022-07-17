Донецк, , 13:10 — REGNUM Руководитель алчевской общественной организации «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев и один из волонтеров движения погибли в результате удара со стороны ВСУ по Алчевску, сообщил 17 июля мэр города Альберт Апшев.

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Удары по городу были нанесены из американской РСЗО HIMARS, добавил он.

Добровольцы готовили обеды для нуждающегося населения, пострадавшего при обстреле со стороны ВСУ.