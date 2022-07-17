Красноярск, 17 июля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди больных с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 901 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 355 880 пациентов, в том числе 41 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования, по состоянию на 17 июля, достигло 367 418. За последние 24 часа выявлено 28 новых носителей, четверо заболевших госпитализированы в стационары.