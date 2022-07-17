Чита, , 13:04 — REGNUM В Забайкальском крае в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Забайкальскому краю в июне 2022 года составила 7794,28 рубля, что на 0,6% выше, чем в мае 2022 года. Непродовольственные товары подешевели в среднем на 0,3%, — сообщает территориальное управление государственной статистики.

Цифровой фотоаппарат Canon

Снизились цены на товары группы садоводства (на 2,6%), товары для физической культуры, спорта и туризма (на 2,1%), электротовары и другие бытовые приборы (на 2,0%), персональные компьютеры (на 1,7%), средства связи (на 1,3%).

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров подорожали: фотоаппараты (на 8,3%), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 4,0%), парфюмерно-косметические товары (на 2,5%), моющие и чистящие средства (на 2,3%), товары для животных (на 2,2%), бумажно-беловые товары (на 1,6%), спички, обувь резиновая (на 1,5%), одежда мужская (на 1,1%).

Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен на товары и услуги в Забайкальском крае в июне 2022 года, по сравнению с маем 2022 года, составил 99,5%

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