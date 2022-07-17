17 июля 2022 | Время чтения 12 мин

Следует сопоставить произошедшее 6 июля в штате Джорджия, округе Элберт, с другими событиями в мире западной политики. Мы только что стали свидетелями отставки британского премьера Бориса Джонсона, за которым в ближайшее время, как уже объявлено, последует итальянский премьер Марио Драги, сторонники которого уже объявили развал правительственной коалиции следствием «козней Москвы». На очереди — уже влипшие в скандалы Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Владимир Павленко, , 15:26 — REGNUM 6 июля 2022 года в 12 часов мск (4 часа по местному времени) в штате Джорджия на восточном побережье США был взорван один из наиболее известных монументов в поддержку так называемого нового мирового порядка. Сооружение представляло собой выполненный в стиле «стоунхендж» набор из четырех вертикальных гранитных плит цементного цвета и одной горизонтальной, накрывающей их сверху. Двусторонние вертикальные плиты с надписями на восьми действующих языках, содержали десять «заповедей» так называемого «Века разума», который должен-де наступить после неких потрясений, которые охватят все человечество. Языки распределялись по плитам попарно: русский и китайский, английский и испанский, хинди и суахили, арабский и иврит. Верхняя плита, с торцов которой располагались надписи на четырех мертвых языках — вавилонском, древнегреческом, санскрите и древнеегипетском, содержала призыв признать и принять эти «скрижали» заветом «разумного века». Вот эти, так сказать, «заповеди»:

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первая: пусть земное население никогда не превышает 500 млн, пребывая в постоянном равновесии с природой.

Вторая: разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.

Третья: найдем новый живой язык, способный объединить человечество.

Четвертая: проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.

Пятая: пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

Шестая: пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

Седьмая : избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

Восьмая: поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

Девятая : превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.

Десятая: не будьте раком для Земли, оставьте место природе!

Язык «антизаповедей» очень близок идеям «устойчивого развития», хотя монумент появился в день весеннего равноденствия, 22 марта 1980 года, а термин «устойчивое развитие» — в 1987 году, в докладе Комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» (комиссия Гру Харлем Брунтланд). Это указывает, что подобные идеи в глобалистских кругах бродили давно, задолго до их концептуального оформления. Собственно, не составляет секрета, что впервые вопрос «регулирования», а на деле ограничения и сокращения численности населения был поставлен еще в 1972 году в первом докладе Римскому клубу «Пределы роста» (авторы — группа Денниса Медоуза из Массачусетского технологического института). Говорилось о необходимости заморозить на уровне 1975 года объемы промышленного производства и уровень рождаемости — не более двух детей в семье. Чтобы не интерпретировать вольно, приведем обоснование для этих действий непосредственно из текста «Пределов роста». «Чрезмерный рост населения — явление недавнего времени, результат снижения смертности. …Есть только два способа исправить возникший дисбаланс — либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти». Как говорится, no commence! Тогда же и в том же докладе впервые прозвучал термин «глобальное равновесие», впоследствии замененный «устойчивым развитием».

Скрижали Джорджии Quentin Melson

Неофициально также известно, что с 1952 года тема сокращения численности населения активно разрабатывается Советом по народонаселению — глобальной НКО, которая тесно связана, с одной стороны, с Фондом Рокфеллера, а с другой — имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОК).

При этом высокопоставленные источники в масонском ордене, периодически раскрывающие связанные с ним некоторые сюжеты, утверждают, что речь идет о компенсирующем заполнении неких «лакун» знаний и нормативов поведения людей и человечества в целом, обусловленных будто бы «недостаточностью» государственных и религиозных заповедей. Из этого следует, что «антизаповеди» разрушенных «скрижалей» были противопоставлены государствам и традиционным религиям. Если обратиться к трендам, документам и институтам современного глобализма, то, действительно, легко убедиться, что они своей суммой направлены на эрозию государств, которые в документах ООН, посвященных «устойчивому развитию», перечисляются в списке субъектов глобальных перемен через запятую с глобальным бизнесом и глобальным гражданским обществом. Именно двум последним силам, объединенным императивами глобализма, судя по написанному в этих текстах, отводится роль замещения государственного влияния неким частным.

Скрижали Джорджии Kevin Trotman

Сам проект «глобализация» содержит две составляющие — цивилизационную и геополитическую. Первая связывается с «фрагмеграцией» — сочетанием фрагментации с интеграцией. Речь идет о разрушении цивилизационных идентичностей с их религиозными основами и об интеграции атомизированного таким образом социума в новую глобальную общность, лишенную этнических и конфессиональных корней совокупность «граждан мира». Или, по Жаку Аттали, «новых кочевников». Геополитическая часть проекта призывает к «глокализации» — сочетанию глобального и локального. То есть к передаче государственных полномочий и предметов ведения наверх — в глобальные и региональные структуры, и вниз — в провинциальные (областные) и муниципальные (местные). Следует оговориться, что термин «региональный» в глобализме имеет иное толкование, чем в государственных конституциях. Здесь он апеллирует к принципу регионализма — разделению человечества на десять регионов с соответствующей специализацией, возглавляемых РЭК — региональными экономическими комиссиями, включенными в структуру упомянутого ЭКОСОК, одного из главных органов ООН (см. доклад Римскому клубу Майкла Месаровича — Эдуарда Пестеля «Человечество на перепутье», 1974 г.). На основе регионального принципа выстроена вся система ООН и других международных организаций, входящих в ее структуру.

Маленькое отступление. Почему регионов именно десять? Ответ простой: на десять царств была разделена мифологическая Атлантида, которую коллективный Запад считает своей сакральной прародиной. Атлантида — атланты — Атлантика — атлантическая цивилизация — все это единый логический и понятный ряд, образующий настоящие основы Запада, не христианские, а оккультные. Ибо атлантическая мифология, перекочевав через древний Египет в Древнюю Грецию, составила одну из основ герметической философии, из которой затем вышло масонство. Современные геополитические проекты мироустройства выстраиваются по древним мифам.

Тесная связь с ООН тоже не случайна. Заказчики джорджийского «стоунхенджа», подлинные имена которых знали только исполнитель заказа, подписывавший соответствующий контракт, и банкир, осуществлявший проводку платежей, расположили его, выкупив землю у местного фермера, ровно в 666 км по прямой от небоскреба Секретариата ООН в Нью-Йорке. Землю под него на Манхэттене в свое время выкупил и выделил ООН Джон Рокфеллер — II. Это единственный отпрыск основателя династии Джона Дэвисона Рокфеллера, создателя Standard Oil, из которой вышло многоцветье половины современных американских нефтяных компаний. Сам он деятельно поучаствовал в создании ФРС. Приходится отцом пятерым братьям Рокфеллерам, с которыми, как и с их двоюродными братьями Даллесами, связана значительная часть американской истории XX и даже XXI веков (наиболее преуспевший в политике Дэвид Рокфеллер скончался в марте 2017 г. в возрасте 102 лет). В историю Джон Рокфеллер — II влип известной заочной полемикой с В. И. Лениным: «Если идеи становятся материальной силой, овладевая массами, то задача состоит в том, чтобы создать массы, неспособные к восприятию никаких идей». А вы, читатель, думали, откуда пошел проект охватившей мир «реформы» образования, последствия которой Россия только сейчас начинает с большим скрипом пытаться преодолевать?

Штаб-квартира ООН Dendodge

Так что связь «скрижалей» с ООН, которая, как и Лига Наций, задумывалась «мировым правительством», да помешало право вето в Совете Безопасности, на котором настояла советская сторона, не вызывает сомнений. Причем связь как организационно-политическая, так и оккультно-символическая. Сегодня все вернулось на круги своя, и если называть вещи своими именами, исправляя их по Конфуцию, то от ООН, насквозь пропитанной глобалистскими смыслами, идеями и планами, России не нужно ничего. Кроме этого самого права вето, которое хоть как-то ограничивает вселенские аппетиты того либерального глобализма, о котором говорил Владимир Путин.

Очень многие в оценках этих десяти тезисов сходились в том, что «скрижали» — вызов Нагорной проповеди Спасителя, тесно связанный с масонством как антицерковью (или церковью Антихриста). Пробежимся по «скрижалям», как говорится, по диагонали, отметив то, что буквально бросается в глаза. Численность населения в 0,5 млрд при реальных 8 млрд апеллирует к «четырем всадникам Апокалипсиса» — эпидемиям, войнам, голоду, смерти. И чего из этого перечня нет в проекте «великой перезагрузки», обнародованном «держателем Давоса» Клаусом Швабом, составляющем концептуальную основу деятельности Совета по инклюзивному капитализму при Ватикане, который состоит из олигархов? Исчерпывающий список. Тему регулирования рождаемости мы только что раскрывали. Добавим «предельную откровенность» от Гавриила Попова, одного из «прорабов перестройки»: «Должны быть установлены жесткие предельные нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и размеров накопленного каждой страной богатства. Пора выйти из тупика, на который указывал еще Мальтус: нельзя, чтобы быстрее всех плодились нищие».

Джон Линелл. Томас Мальтус (фрагмент)

Томас Мальтус, к сведению, — один из тех, чьи труды положены в основу фашизма, как и его «соратников по перу» — двоюродных братьев Чарльза Дарвина (теория естественного отбора, экстраполированная на человеческое общество) и Фрэнсиса Гальтона, основателя евгеники. Единый «общечеловеческий» язык отсылает нас к вавилонскому опыту и бросает вызов Богу и вере, а пресловутая «толерантность» с помощью экуменизма и синкретизма придает этому богоотступничеству респектабельные, «рукопожатные» формы (см. доклад Римскому клубу Эрвина Ласло «Цели для человечества», 1977 г.). Единый мировой суд над народами — практика, реализованная в ООН; не дальше как весной этого года этот Международный суд, запятнавший себя прозападной тенденциозностью, потребовал от России, наплевав на свои национальные интересы, прекратить спецоперацию на Украине. Ну и сквозящие через весь текст «скрижалей» призывы «ко всему хорошему против всего плохого», в которых завуалирован и скрыт от глаз план сохранения таким образом глобальной стабильности и неизменности «конца истории», выгодный, по Путину, «неоколониализму либерального глобализма» (см. тот же доклад Месаровича — Пестеля «Человечество на перепутье»). Невооруженным глазом видно, что с седьмой — девятой «антизаповедей» в 2000 году списывались «Цели развития тысячелетия», а в 2015-м — «Цели устойчивого развития». «Место природе» же, о котором пекутся безымянные авторы «скрижалей», тесно увязаны с геноцидом первой «антизаповеди» и, если не углубляться в особые детали, предполагают принудительный сгон человечества в фактические резервации — агломерации-человейники с «освобождением» природы для монопольного использования ее ресурсов некими «избранными».

Почему же это мрачное, как средневековая скала для казней, сооружение, рассчитанное на то, чтобы дать «новый» смысл безбожному, античеловеческому существованию тех, кто переживет ядерный апокалипсис, взорвали, не дожидаясь исполнения нанесенных на него пророчеств? Почему не попытались восстановить, хотя уничтоженной взрывом оказалась только одна плита, а снесли в тот же день по решению местных властей? Почему муниципальные власти обратились к населению за помощью в поисках свидетелей для «расследования», хотя местность вокруг бывших «скрижалей» напичкана десятками камер высокого разрешения и запись всего, что происходило, у властей и правоохранительных органов, без сомнения, имеется?

Версий высказано много, причем прямо противоположных. Вплоть до того, что «антизаповеди» уже выполнены (хотя это не так) или что глобальные «элитарии» на фоне российской СВО на Украине «прозрели» и отказались от попыток установить власть над человечеством. Как на самом деле? Гадать на кофейной гуще — неблагодарное дело и не авторское амплуа. Представляется, что надо сопоставить произошедшее 6 июля в штате Джорджия, округе Элберт, с другими событиями в мире западной политики. А в этом самом мире мы только что стали свидетелями отставки британского премьера Бориса Джонсона, за которым в ближайшее время, как уже объявлено, последует итальянский премьер Марио Драги, сторонники которого уже объявили развал правительственной коалиции следствием «козней Москвы».

Между прочим, Драги — знаковая фигура, сильно выделяющаяся на фоне других западных руководителей-марионеток. Он — экс-глава ЕЦБ, член влиятельнейшей «Группы тридцати» (банкиров), которая, без лишней огласки, занимается тем, что контролирует базельский Банк международных расчетов (БМР) и через него формирует повестку «Группы двадцати», а также влияет на национальные центробанки, объединенные при БМР в Базельском клубе. На очереди президент Франции Эммануэль Макрон, по совместительству «выпускник» парижского Банка Ротшильда и ученик идеолога глобализма Жака Аттали, уже влипший в скандал по лоббированию интересов американских таксистов. А также немецкий канцлер Олаф Шольц, который следует по стопам скомпрометированного в 2011 году сексуальным скандалом директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана.

Серьезно заколебались и позиции американского президента Джо Байдена, от которого друг за другом отворачиваются не только избиратели, но и активисты и спонсоры собственной Демократической партии. Совпадение по времени взрыва «скрижалей» с беспримерным «звездопадом» на западном политическом олимпе — уже повод копнуть поглубже именно эту связь. Не исключено, что «подрыву» политических позиций исполнителей предшествовала как раз смена проекта. Ввиду невозможности реализовать проект «скрижалей» из-за фронды России и Китая или потому, что нашли новый проект, — опять почва для гаданий. Поэтому, на наш взгляд, нужно не впадать ни в эйфорию, ни в прострацию, а внимательно наблюдать. Прежде всего за Советом по инклюзивному капитализму при Ватикане, степенью его активности и направлениями дальнейшей деятельности. С учетом того, что совет создавался на роль «мировой глобалистской партии», возможно, именно здесь мы отыщем ответы на вопросы, коих на сегодняшний день остается множество.

И последнее. Удивительно, почему многочисленные комментаторы продолжают настаивать на «неизвестности» того, какая именно из плит монумента подверглась разрушению взрывом. В Сети достаточно роликов, чтобы в привязке к объектам местности — проходящему рядом шоссе с автостоянкой и маленькой трибуне для выступлений с северной стороны памятника — определить, что взорвали плиту с надписями на Хинди и суахили. Распознать символичность этого факта сложнее, чем если бы уничтожили, скажем, «российско-китайскую» плиту. Тогда было бы все ясно, кому эта «черная метка». Зацепка, возможно, состоит в том, что анонимные «террористы» покусились на некую сумму цивилизаций, подлинные скрижали которых своей исторической протяженностью и богатством смыслов не уступают атлантическим. И потому «сильными мира сего» приговорены к уничтожению в целях окончательного утверждения собственной монополии на Историю и Будущее. Но это всего лишь субъективное авторское предположение…