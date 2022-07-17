Дербент, Дагестан, , 13:12 — REGNUM В дагестанском Дербенте на территории парка им. Низами Гянджеви Сбер профинансировал строительство самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса. Его общая площадь 4715 м2. Объект выполнен в местных архитектурных традициях Дагестана из традиционно используемого в республике природного камня.

Фонтан в Дербенте Пресс-служба Сбербанка

Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Он работает в статическом или пяти динамических режимах. Фонтан оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком.

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать оригинальные водные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В техническом помещении объекта проводятся экскурсии: элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.

Фонтан в Дербенте Пресс-служба Сбербанка

Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера. Парк, названный именем величайшего поэта средневекового Востока, расположен в центре города и является самым большим в Дербенте, на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, построенные в IХ-Х вв.

Также в рамках реконструкции паркового комплекса администрацией города, при поддержке дагестанских бизнесменов, проведено благоустройство и строительство музея, библиотеки, смотровой башни и детского городка.

Фонтан в Дербенте Пресс-служба Сбербанка

Это событие прокомментировал Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: