Рига, , 13:00 — REGNUM В настоящее время на латвийско-российской границе ожидают въезда в Россию порядка 1250 грузовых автомобилей. Об этом 17 июля сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

Грузовики Pixabay.com

Отмечается, что утром 17 июля в очереди на пограничном переходе между Россией и Латвией Терехово находилось порядка 850 фур и ещё около 400 грузовиков скопилось на переходе в Гребнево.

Также указывается, что грузовые автомобили ожидают въезд в Россию на названных пограничных переходах в течение шести дней.

При этом замначальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева рассказала латвийскому телеканалу TV3, что надежды на то, что после окончания 10 июля «переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся», по её словам, не оправдались.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по организации транзита в Калининград через Литву будет продолжена.