Донецк, , 13:00 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 20 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система «Град» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 «Град».

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