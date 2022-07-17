Чита, 17 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Забайкальском крае в июне 2022 года, по сравнению с маем 2022 года, составил 99,5%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

PDPhotos Картофель

На продовольственные товары цены повысились на 0,3%. Значительно возросли цены на картофель — на 11,3%. Среди наблюдаемых продовольственных товаров также подорожало мороженое (на 4,4%), мука (на 3,4%), сыр (на 3,2%), консервы овощные (на 2,8%), колбасы вареные, маргарин и маргариновая продукция (на 2,7%), субпродукты мясные (на 2,6%), напитки безалкогольные (2,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,1%). На фрукты и цитрусовые, алкогольные напитки, консервы рыбные, чай, кофе, какао, мясо животных, макаронные изделия цены выросли на 1,6 — 2,0%. Одновременно подешевели: яйца (на 11,8%), овощи (на 11,4%), крупа и бобовые (на 1,5%), молоко и молочная продукция (на 1,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, за период со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (3,4%).

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