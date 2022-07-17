Донецк, , 12:57 — REGNUM Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:13 — н.п. Семигорье — н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм; ️12:15 — н.п. Отрадовка — н.п. Доломитное: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️12:20 — н.п. Артемовск — н.п. Доломитное: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град». ️12:35 — н.п. Новгородское — н.п. Верхнеторецкое: выпущено 16 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 «Град».

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