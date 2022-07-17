Донецк, 17 июля 2022, 12:54 — REGNUM ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 40 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:40 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
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