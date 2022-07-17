17 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Светлана Шаповалова, , 13:16 — REGNUM Слова обозревателя The Statesman (Индия) Сунила Шарана о бесперспективности давления на РФ со стороны Запада, который «навалился на Путина всей толпой», активно обсуждают в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в соцсетях.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«С нашим президентом никто не сравнится. Шансов — ноль», — считает Галина Панкратова.

«Кишка тонка, с нашим бодаться», — соглашается Галина Валейкан.

«Думаю, к новому году будут заднюю давать. И оставят Украину России, для зачистки. А этот пень улетит в мусорный бак!» — отозвался Дмитрий Михайлов о Байдене.

«Предсказания Жириновского стали сбываться с пугающей точностью», — заметила Людмила.

«По ответам Байдена в интервью с журналистами хорошо видно, что силы тягаться с Путиным у него уже на исходе…» — считает Рустем Дышаев.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

«Новый заголовок: Путин уволил Байдена в связи с утратой доверия», — иронизирует Алексей Шевченко.

«Сейчас напишут, что Путин вмешался в предстоящие выборы Байдена!» — развивает тему Марина Абросимова.

«Странно как-то: сами обделались, а Путин виноват», — заметил Валентин.

«Путин — мировой лидер!» — считает Павел Тминов.

«Путин, Путин… А сами «выборы» президента США с многочисленными нарушениями? А президент США в виде старика с деменцией? А санкции против РФ во вред США и ЕС? Это не убивает президентство в США?» — спрашивает Борислав.

Напомним, о том, что противостояние с Россией оставляет американскому лидеру Джо Байдену всё меньше шансов на переизбрание, заявил обозреватель The Statesman Сунил Шаран. «Все, кто пытались наказать Россию-матушку (Наполеон, Гитлер), сами жестоко за это поплатились. Та же участь ожидает и Байдена», — подчеркнул эксперт.

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