Калуга, , 12:57 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован один ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 17 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 21 человека. Днём ранее, 16 июля, в регионе было зарегистрировано 23 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 957 человек, 103 178 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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