Лондон, 17 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. К возможности прямого военного конфликта с Россией должна быть готова Великобритания. Такое мнение 17 июля высказал начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, его слова приводит Sky News.

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Как отметил глава штаба ВВС Британии, из-за продолжающейся спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины Россия якобы является угрозой для Лондона и всей Европы.

«Для меня нет сомнения, что Россия — это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности. Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того. Не сомневаюсь, что мы тренируемся, чтобы быть готовыми именно к этой четкой и непосредственной угрозе», — сказал он.

При этом Уигстон отметил, что он надеется на то, что в этом случае не дойдет до прямого военного конфликта и будет достаточно только мер по сдерживанию России.

В то же время глава штаба британских ВВС уточнил, что Британия может «вступить в войну» с Россией в случае, если Москва якобы «нападет на британскую территорию или одно из государств — членов НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что эпоха западного политического и экономического доминирования завершается на фоне ситуации вокруг Украины, а также превращения Китая во «вторую мировую сверхдержаву».