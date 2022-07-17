Донецк, , 12:41 — REGNUM ВСУ выпустили по Михайловке 10 снарядов. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — отмечается в сообщении.

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