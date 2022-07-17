Белград, , 12:39 — REGNUM В Хорватии власти отказали президенту Сербии Александару Вучичу в посещении мемориального комплекса на месте концлагеря «Ясеновац». Как сообщила сербский премьер-министр Ана Брнабич, решение Загреба — «самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории».

«Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить «Освенцим». Это антиевропейское и антицивилизационное решение… Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам», — передает ее слова ТАСС.

Критику хорватских властей поддержали и в сербских МВД и МИД. При этом поездка Вучича в комплекс «Ясеновац» должна была носить частный характер.