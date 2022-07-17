Чита, 17 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. За период со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае снизились цены на бензин автомобильный марки АИ-95 на 0,01%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Бензин

Цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ98 остались без изменения. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,02%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный марки АИ-92 на 0,1%.

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