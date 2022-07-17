Оханский район, Пермский край, 17 июля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Пермском крае житель деревни Шалаши Оханского городского округа обвиняется в убийстве своей матери. Об этом 17 июля сообщает краевое управление СКР.

Pixabay.com Колючая проволока

По данным следствия, 11 июля 40-летний гражданин был пьян. В ходе ссоры с матерью он нанёс ей ножевое ранение, от которого она скончалась.

Ранее обвиняемый уже был неоднократно судим за систематическое избиение своей матери. Суд отправил его в СИЗО.