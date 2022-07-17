Томск, 17 июля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. 18 заболевших госпитализированы в ковид-стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Cap.ru Стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 944.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 376 пациентов, в том числе 21 за сутки. Умерли 865 носителей коронавируса.