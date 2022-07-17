Чита, , 12:33 — REGNUM За период со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен произошло на капусту белокочанную свежую (на 5,5%) и огурцы свежие (на 5,1%), сообщает территориальное управление государственной статистики.

Капуста

Также цены снижены на: помидоры свежие (на 3,9%), яблоки (на 2,2%), свеклу столовую (на 1,9%), сахар-песок (на 1,3%), масло подсолнечное (на 0,9%), свинину, кроме бескостного мяса, морковь, конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 0,8%), сосиски, сардельки (на 0,7%), маргарин, вермишель (на 0,6%), колбасу полукопченую и варенокопченую (на 0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольшее снижение цен отмечено на капусту белокочанную свежую (на 11,5%).

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