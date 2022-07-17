Чита, 17 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За период со 2 по 8 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (3,4%) — сообщает территориальное управление государственной статистики.

Admkrai.krasnodar.ru Молоко

Также за это время цены выросли на: картофель — 2,6%, на чай черный байховый — 2%, на печенье – 1,1%, на консервы мясные для детского питания – 1%, на лук репчатый, рис шлифованный – 0,9%, на бананы – 0,8%, на сыры сычужные твердые и мягкие – 0,6%, на пшено, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня по 1 июля 2022 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен отмечен на пшено (2,6%).

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