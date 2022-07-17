17 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:56 — REGNUM Президент США Джо Байден отправился на Ближний Восток после напряженной подготовки, которую осуществляли представители Госдепартамента, ЦРУ, посещая регион и тестируя ситуацию. Это была его первая поездка в этот регион, которая проходила через 11 месяцев после вывода войск США из Афганистана, и первая попытка продемонстрировать стремление изменить американские приоритеты в огромной зоне, простирающейся от Ливии до Сирии. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон представит стратегию, «соответствующую целям на 2022 год, в отличие от двух десятилетий крупных сухопутных войн, которые мы вели в этом регионе в течение 2000-х годов».

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Говорили также и о подготовке американцами «толстого пакета предложений». Но на самом деле цели США внешне выглядели просто. В широком геополитическом контексте ставилась задача остановить рост влияния России и Китая в регионе, убедить страны присоединиться к санкциям против Москвы из-за украинского кризиса. На региональном уровне речь шла о попытках сколотить альянс или коалицию против Ирана. Несколько отдельной темой стоял вопрос о выстраивании новых отношений с Саудовской Аравией, чтобы с ее помощью решить проблемы увеличения поставок нефти на мировой рынок. В этой связи некоторые американские эксперты фиксировали необычную ситуацию, когда, по их словам, «Байдену приходится сражаться сразу на нескольких фронтах одновременно», и ставили вопрос о неэффективности использования для поставленных целей формата Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Однако Государственный департамент рассчитывал на то, что на саммите Байден «услышит хор озабоченностей по поводу стабильности и безопасности региона», чего не произошло. Потому, что такие страны, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Катар, стали выстраивать новую систему взаимоотношений, в том числе и с Ираном, с меньшей оглядкой на Запад. Они, как отмечал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими, «стали тяготеть к позитивным переменам», а Байден преподнес им «вариант новой конфронтации против России и Китая». В последние годы и Израиль сблизился с арабскими странами, несмотря на продолжающуюся оккупацию палестинских территорий. Мы это к тому, что, как пишет американский специалист по Ближнему Востоку Мартин Индик, «Белый дом уже осознает факт того, что США перестали быть доминирующей державой в регионе, которая якобы способна позаботиться обо всех угрозах, беспокоящих партнеров и союзников в регионе».

Джо Байден и Мустафа аль-Казими The White House

В свою очередь иранский специалист-международник Хоссейн Руйоран квалифицирует американскую политику на Ближнем Востоке как «провинциальную, утерявшую базовые стратегические цели, пытающуюся решать не долгосрочные, а сиюминутные интересы». Он намекает на то, что Байден в ходе визита не решал проблемы региона, а ставил задачу обеспечить победу в промежуточных выборах в Конгресс. Поэтому из уст президента на Ближнем Востоке звучали одни только декларации. Конкретных серьезных решений по итогам его визита так и не было достигнуто, в том числе и по саудовской нефти. Что дальше? В перспективе США придется решать задачу балансирования между влиянием России и Китая в регионе. Как долго Байден сможет выдержать такой баланс? Ответ во многом зависит от того, кто победит на выборах в Конгресс США и президентских выборах.

Джо Байден и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян The White House

Тем не менее похоже, что США теперь начнут активизировать свое скрытое участие в политике в регионе, так, как это делал в свое время Барак Обама. Не исключено, что они будут добиваться подписания ядерного соглашения с Ираном, разыгрывая его карту с ближневосточными партнерами и союзниками. Но это будет только тактический ход, так как Вашингтон не готов выстраивать на Ближнем Востоке далекоидущую политику, предпринимать попытки создавать там новые союзы и альянсы. Ему необходимо время для того, чтобы сделать там свою политику более гибкой. В этой связи России и Китаю также придется провести «переоценку» своих действий. Речь идет о глубине их вовлечения в политику региона, перенасыщенного конфликтами и кризисами. Опасность в том, что можно поменяться местами с США с принятием на себя основных вызовов региона, что может привести к асимметрии между военными возможностями и реальными и потенциальными угрозами.

Именно наличие такого рода вопросов диктует осторожное отношение к итогам визита Байдена на Ближний Восток и к перспективам противостояния там США с Россией и Китаем. При этом Вашингтон может избрать внешнеполитической курс, который эксперты называют «политикой офшорного баланса сил» — отказа от участия в военных операциях и избирательного применения инструментария своих возможностей для защиты национальных интересов с опорой на Израиль. Что касается других проблем региона, то они будут перебрасываться на плечи Москвы и Пекина. Именно такая ситуация превращает многие вопросы в открытые, требующие своего решения. Мир, как и Ближний Восток, действительно серьезно меняются, и всем предстоит сделать серьезный выбор с учетом большей ответственности за собственную безопасность.