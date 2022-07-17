Кудымкар, Пермский край, 17 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Житель села Юрла Пермского края осуждён за насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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По данным следствия, пьяный 32-летний гражданин избил своего дядю. Затем он сообщил об этом полиции и спрятался в подвале. Полицейские потребовали от мужчины выйти наружу, но тот напал на одного из стражей порядка.

Гражданин избежал колонии за это преступление. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей.