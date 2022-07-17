Кишинёв, , 12:24 — REGNUM Сообщение о минировании аэропорта Кишинева получили правоохранительные органы Молдавии 17 июля, людей эвакуировали, идут поиски взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции республики.

«Поступило сообщение о якобы минировании аэропорта. Полиция и саперы эвакуировали всех людей из здания, … проводят проверки», — отмечается в сообщении.

С начала июля зарегистрировано более 100 ложных сообщений, затраты на проведение мероприятий по борьбе с терроризмом превышают десятки тысяч леев.