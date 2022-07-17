История вопроса

Вирусное заболевание, поражающее иммунную систему человека.

Вирус иммунодефицита человека входит в число 10 главных угроз для здоровья человечества в 2020 году, наряду с раком и диабетом.

В мире от болезни каждый год умирает около миллиона человек. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 млн больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли.

К концу 2018 года в России насчитывалось1 007 369 ВИЧ-инфицированных (1,2% взрослого населения страны). Количество заболевших россиян постоянно растет.

Наиболее эффективной стратегией борьбы с распространением ВИЧ считается профилактика. Препаратов, полностью излечивающих от ВИЧ пока не изобретено. Регулярно появляющиеся в СМИ сообщения об открытии панацеи от ВИЧ-СПИДа пока что не подтверждаются.

По оценкам ряда экспертов, чтобы взять под контроль распространение болезни в России ежегодно потребуется тратить около 100 млрд рублей.

