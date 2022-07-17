Чита, 17 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В январе–июне 2022г. по сравнению с соответствующим периодом, эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения гриппом, острыми гепатитами, острыми кишечными инфекциями, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), сообщает территориальное управление госстатистики.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Также известно, что за этот же период зарегистрировано снижение заболеваемости сифилисом, гонококковой инфекцией, сальмонеллезными инфекциями.

Из социально значимых болезней повысилась заболеваемость туберкулезом (впервые выявленным), педикулезом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

С начала года зафиксировано 952 случаев укусов собаками, 1705 укуса клещами.

Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0-17 лет составляли 82,9%, острыми респираторно-вирусными инфекциями — 48,7%, педикулезом — 93,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июня 2022 года, ВИЧ диагностирован у 44 жителей Забайкальского края, а также у троих иностранцев.

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