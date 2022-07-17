Абаза, Хакасия, , 12:54 — REGNUM Город Абаза, расположенный в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы Хакасии — Абакан, в эти выходные отметил сразу два праздника — День города и День металлурга. И день основания, и профессиональный праздник являются важными для каждого жителя этого небольшого городка, раскинувшегося на равнине у берегов реки Абакан среди скал Западного Саяна.

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Приветствие на въезде в город Валерия Иванова © ИА REGNUM

По дороге к городу гости региона видят удивительные холмистые пейзажи Хакасии, в которых запечатлены множества оттенков зеленого.

Памятник оленю в селе Таштып Валерия Иванова © ИА REGNUM

Надпись «Миру — мир!» на возвышенности Валерия Иванова © ИА REGNUM

Просторы Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Просторы Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Просторы Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Просторы Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Просторы Хакасии Валерия Иванова © ИА REGNUM

Уже ближе к Абазе просторные луга и степи сменяются сибирской тайгой и горами.

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Сибирская тайга у города Абаза Валерия Иванова © ИА REGNUM

Город основался благодаря богатому рудному месторождению, которое называли «Абаканской благодатью». Название города, по одной из версий, произошло от слияния двух слов — Абаканский завод — Абаза.

Стела на въезде в Абазу Валерия Иванова © ИА REGNUM

Основными предприятиями города являются Абаканский железный рудник и Абазинский ЛПХ. Проживают в нём почти 15 тыс. человек.

Празднование Дня города и Дня металлургов проходило в Абазе с 15 по 17 июля. Основные мероприятия для горожан состоялись 16 июля.

День города в Абазе, игровая программа для детей Валерия Иванова © ИА REGNUM

День города в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

История Абазы в фотографиях Валерия Иванова © ИА REGNUM

Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

В этот день в парковой зоне прошли творческие, тематические, игровые и спортивные площадки, работали торговые ряды. Жители всех возрастов могли найти для себя площадку по душе.

Турнир по волейболу в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

Броши из дерева, изготовленные местными умельцами. День города в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе Валерия Иванова © ИА REGNUM

Особенной изюминкой праздника стал V республиканский казачий фестиваль «Казачий круг», в котором приняли участие казачьи коллективы со всей Хакасии.

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

На фестивале «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

Казаки исполняли традиционные песни и танцы, которые никого не оставили равнодушными.

Фестиваль «Казачий круг» Валерия Иванова © ИА REGNUM

Фестиваль «Казачий круг». Танец с шашками Валерия Иванова © ИА REGNUM