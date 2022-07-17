Абаза, Хакасия,
17 июля 2022, 12:54 — REGNUM Город Абаза, расположенный в горно-таёжной местности, в 176 км от столицы Хакасии — Абакан, в эти выходные отметил сразу два праздника — День города и День металлурга. И день основания, и профессиональный праздник являются важными для каждого жителя этого небольшого городка, раскинувшегося на равнине у берегов реки Абакан среди скал Западного Саяна.
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Приветствие на въезде в город
Валерия Иванова © ИА REGNUM
По дороге к городу гости региона видят удивительные холмистые пейзажи Хакасии, в которых запечатлены множества оттенков зеленого.
Памятник оленю в селе Таштып
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Надпись «Миру — мир!» на возвышенности
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Просторы Хакасии
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Просторы Хакасии
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Просторы Хакасии
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Просторы Хакасии
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Просторы Хакасии
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Уже ближе к Абазе просторные луга и степи сменяются сибирской тайгой и горами.
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Сибирская тайга у города Абаза
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Город основался благодаря богатому рудному месторождению, которое называли «Абаканской благодатью». Название города, по одной из версий, произошло от слияния двух слов — Абаканский завод — Абаза.
Стела на въезде в Абазу
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Основными предприятиями города являются Абаканский железный рудник и Абазинский ЛПХ. Проживают в нём почти 15 тыс. человек.
Празднование Дня города и Дня металлургов проходило в Абазе с 15 по 17 июля. Основные мероприятия для горожан состоялись 16 июля.
День города в Абазе, игровая программа для детей
Валерия Иванова © ИА REGNUM
День города в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
История Абазы в фотографиях
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
В этот день в парковой зоне прошли творческие, тематические, игровые и спортивные площадки, работали торговые ряды. Жители всех возрастов могли найти для себя площадку по душе.
Турнир по волейболу в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Броши из дерева, изготовленные местными умельцами. День города в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Окно с символом «Z» и надписью «АбаZA» в Абазе
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Особенной изюминкой праздника стал V республиканский казачий фестиваль «Казачий круг», в котором приняли участие казачьи коллективы со всей Хакасии.
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
На фестивале «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Казаки исполняли традиционные песни и танцы, которые никого не оставили равнодушными.
Фестиваль «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Фестиваль «Казачий круг». Танец с шашками
Валерия Иванова © ИА REGNUM
Фестиваль «Казачий круг»
Валерия Иванова © ИА REGNUM