Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:16 — REGNUM В Эвенкийском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки. Её тело было найдено со следами укусов животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Клыки

По предварительным данным, подросток возвращалась ночью 17 июля домой от своих друзей. В шесть часов утра её тело нашли на улице в посёлке Чиринда с укушенными травмами головы и тела. Предположительно, на девушку напали собаки.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». Расследование взяли на контроль в прокуратуре.

«По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти девушки», — отметили в управлении.

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