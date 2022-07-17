Лос-Анджелес, США, , 12:10 — REGNUM Американский боксёр Райан Гарсия нокаутировал Хавьера Фортуну из Доминиканы в главном поединке в суперлёгком весе (63,5 кг) на вечере бокса, который проходил в Лос-Анджелесе. Об этом 17 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В четвёртом и пятом раунде американец дважды отправил своего оппонента в нокдаун, а в начале шестого провёл ему точные правый и левый прямой удары в челюсть, после чего Фортуна не смог продолжать поединок.

Отметим, эта победа стала 23-й (19 — нокаутом) в карьере ни разу непобеждённого 23-летнего Райана Гарсии. Для 33-летнего Хавьера Фортуны это поражение стало четвёртым при 37 (26 — нокаутом) победах.