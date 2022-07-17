Чита, 17 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. С начала 2022 года пожарно-спасательные подразделения Забайкалья выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий 112 раз, спасено 22 человека, сообщает 17 июля территориальное ГУ МЧС РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

Напомним, 18 апреля на 158-м километре трассы Могойтуй-Олочи произошло опрокидывание автомобиля Toyota Carina. В результате один человек погиб, еще четыре получили травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели отключение аккумулятора и извлекли тело погибшего, зажатое поврежденными конструкциями автомобиля.

2 мая в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Карповском тракте Центрального района города Читы, в автомобиле Toyota Fielder зажало женщину и мужчину. Спасатели извлекли пострадавших и передали их работникам скорой помощи.

7 июля в Могойтуйском районе на 212-м километре федеральной автодороги Чита-Забайкальск в результате столкновения произошло падение автокрана с площадки грузового трала на легковой автомобиль Honda Sepwgn, в котором находились восемь человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели отключение аккумулятора и деблокировали трех пассажиров, зажатых поврежденными конструкциями автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье расследуют уголовное дело по факту падения автокрана на автомобиль. Как сообщает территориальное СУ СК РФ, речь идет о ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшее смерть двух человек».

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