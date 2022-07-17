Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 12:04 — REGNUM В Эвенкийском районе Красноярском крае организована прокурорская проверка после обнаружения тела 17-летней девушки со следами укусов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Злая собака U.S. Air Force

Труп нашли ночью 17 июля на улице в посёлке Чиринда. По предварительным данным, на теле и голове обнаружены следы укусов предположительно волка или собаки.

«Подробные обстоятельства выясняются, планируется вылет в удаленный населенный пункт сотрудников правоохранительных органов (более 400 км от районного центра). Семья на учетах не состояла, девочка воспитывалась мамой», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены установить причины и условия, способствовавшие смерти девушки.