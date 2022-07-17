Москва, 17 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Жителей России начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор, рассказал юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

andre_berlin Мусор

«На территории РФ вступил в силу новый штраф для автомобилистов. Теперь выгрузка или сброс с ТС и прицепов к ним отходов вне установленных мест наказывается административным штрафом», — отметила она в беседе с «Прайм».

Привлечь к ответственности могут граждан, должностных лиц и компании. Размер штрафа зависит от вида ТС. Сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу в 10−15 тыс. рублей, должностному — в 20−30 тыс. рублей, юридическому — в 30−50 тыс. рублей.

Если нарушитель совершит подобное действие повторно, то штраф будет выше: 20−30 тыс. рублей для физлиц, 40−60 тыс. — для должностных, 60−100 тыс. — для юрлиц. Транспортные средства при этом будут конфискованы.