Москва, 17 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. С 15 июля Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов, оформленных клиентами весной 2022 г. по высоким ставкам. Об этом 17 июля сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

В июне Сбербанк анонсировал запуск программы, в рамках которой клиенты смогут снизить ставку по ипотеке, взятой весной по ставке от 13,9%. Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.

«Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5% в зависимости от условий страхования жизни по ипотеке», — отметил Греф.

Воспользоваться предложением можно только до 15 октября 2022 г. и только один раз, добавил он.