Париж, 17 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Нидерландский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Жоржиньо Вейналдум может в скором времени сменить французскую Лигу 1 на итальянскую Серию А. Об этом 17 июля сообщает Il Messaggero.

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По информации источника, услуги 31-летнего футболиста были предложены римской команде «Рома», однако там могут отказаться от приобретения игрока из-за его слишком высокой зарплаты в составе парижан.

Отметим, Жоржиньо Вейналдум перешёл в состав «ПСЖ» летом 2021 года и в минувшем сезоне сыграл за парижский клуб в 31 матче французского чемпионата, отличившись в них одним голом и тремя голевыми пасами.