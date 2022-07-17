Омск, , 11:55 — REGNUM В Омске правоохранители разбираются в обстоятельствах массового ДТП с участием четырёх иномарок. Авария произошла днём 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области.

Массовое ДТП в Омске УМВД по Омской области

По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулём автомобиля Toyota Platz на улице Лукашевича выехала на встречную полосу и столкнулась с Subaru Forester, Subaru Impreza и Mazda Premacy.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» и пассажир «Субару Импреза», женщина 1985 г. р. доставлены в медицинское учреждение», — отметили в ведомстве.