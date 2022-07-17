Москва, 17 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью стоит много задач. Об этом 17 июля сообщается на сайте правительства РФ.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Перед отраслью стоит много задач. Необходимо осваивать новые рынки сбыта, создавать логистические маршруты, продолжать реализацию инвестпроектов, внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий. Убеждён, что опыт, компетентность и ответственное отношение к делу позволят вам противостоять любым вызовам, осуществить намеченные планы, добиться поставленных целей», — отмечается в тексте телеграммы.

Мишустин подчеркнул, что благодаря самоотверженному труду металлургов с сильным характером Россия — один из лидеров в металлургии в мире.

«Вы способствуете развитию нацэкономики, каждого российского региона, повышению качества жизни миллионов наших граждан. Продукция отечественных металлургических компаний отличается высоким качеством», — подчеркнул он.

Мишустин пожелал работникам «удачи, новых успехов».