Донецк, 17 июля 2022, 11:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Пантелеймоновку «натовскими» снарядами. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:35 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.
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