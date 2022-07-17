Москва, , 11:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории России госпитализировали 705 пациентов с COVID-19, также было выявлено 4664 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 18 490 296.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 46 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 381 881.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 17 908 809 человек вылечились от нового заболевания, 2483 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 1314 новых пациентов с COVID-19.