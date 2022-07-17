Вашингтон, , 11:36 — REGNUM

Помилованного бывшим президентом США Дональдом Трампом рэпера Kodak Black снова арестовали в штате Флорида. Об этом 17 июля сообщает CNN.

Автомобиль рэпера остановили полицейские, в ходе проверке выяснилось, что срок действия водительских прав и документов на машину истек. Также в машине полицейские нашли пакетик с таблетками обезболивающего препарата, который является опиоидом.

В 2019 г. Kodak Black был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное приобретение оружия. В последний день своего президентства Трамп помиловал рэпера за заслуги перед культурой и обществом.