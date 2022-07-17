Молчановский район, Томская область, 17 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Молчановском районе Томской области введён режим повышенной готовности в связи с трагедией в селе Колбинка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Pixabay.com Пожар

В ночь на 17 июля здесь произошёл пожар в деревянном доме, в результате которого погибли семь человек — двое взрослых и пять детей. На месте в настоящее время работают руководство областного департамента защиты населения и территории и прокуратуры.

«Начались обходы всех семей с детьми. Причины возгорания устанавливают пожарные-дознаватели и следователи-криминалисты», — отметили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ночевавший в соседнем строении 16-летний мальчик безуспешно пытался спасти родных, разбив окна и сильно порезав руки.