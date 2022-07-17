Чита, , 11:33 — REGNUM В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 17 июля первым компонентом от COVID-19 привит 723 131 человек, из них завершили вакцинацию — 659 017 — сообщает министерство здравоохранения региона.

Вакцинация ИА REGNUM

Повторно привиты 219 989. Также первый компонент вакцины получили 8576 несовершеннолетних, из них завершили вакцинацию — 6464.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась: на 17 июля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 593 (+10 за последние сутки). Это одно из минимальных значений за всю историю пандемии.

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