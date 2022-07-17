Рим, , 11:32 — REGNUM Около 400 национальных и международных рейсов отменены в Италии из-за забастовки авиаперсонала. Об этом 17 июля сообщает Corriere della Sera.

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

К забастовке, которая пройдет с 14:00 до 18:00, присоединились сотрудники Ryanair, easyJet, Volotea, Malta Air. Ita Airways сообщила об отмене 122 рейсов — это 40% от их общего числа 17 июля. Также работу прекратят авиадиспетчеры Национальной службы обеспечения полетов гражданской авиации Италии.

Главные требования протестующих касаются увеличения зарплаты и изменения условий труда.