Анахайм, США, 17 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» подписал контракт новичка с российским защитником Павлом Минтюковым. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба команды.

Матч Бостон Брюинз и Анахайм Дакс

Уточняется, что контракт новичка 18-летнего российского хоккеиста с клубом рассчитан на три года.

При этом 8 июля «Анахайм» выбрал игрока в первом раунде драфта НХЛ под общим десятым номером.

Отметим, Павел Минтюков является воспитанником ЦСКА, играл в юниорских составах московской команды «Динамо» и два года назад переехал в Канаду. В прошедшем сезоне игрок сыграл в 67 матчах, в которых набрал 62 очка (17 шайб + 45 результативных передач), и вошел в третью символическую сборную лиги.