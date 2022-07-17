Молчановский район, Томская область, 17 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В результате пожара в двухквартирном деревянном доме в селе Колбинка Томской области погибли двое взрослых и пять детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные МЧС России.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

Возгорание произошло в ночь на 17 июля, сигнал на пульт диспетчера поступил в 00:18. Тревогу поднял 16-летний мальчик, ночевавший в соседнем строении. Пытаясь спасти родных, он разбил окна и сильно порезался.

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнём. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь спустя шесть часов.

«Огонь тушили 20 человек. Площадь пожара составила 168 квадратных метров. При разборе завалов были найдены тела семи человек — двоих взрослых и пятерых детей», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают криминалисты.