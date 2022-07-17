Донецк, 17 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Доломитное и Александровку. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:45 — н.п. Керамик — н.п. Новобахмутовка: выпущено 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80мм (Без использования авиации); ️10:50 — н.п. Николаевка-2 — н.п. Доломитное: выпущено 8 снарядов калибра 155 мм; ️10:50 — н.п. Марьинка — н.п. Александровка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку. Войска продолжают наступление в сторону Соледара.