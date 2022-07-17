Горно-Алтайск, 17 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Жителей Республики Алтай предупредили об ухудшении погода. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС.

Гроза

По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, днём 17 июля и ночью 18 числа в республике ожидаются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

«При неблагоприятных погодных условиях обязательно соблюдайте меры безопасности. Туристическим группам и отдыхающим лучше переждать непогоду в населенных пунктах», — отметили в ведомстве.